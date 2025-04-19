Фото: Нацполиция

В Ровенской области подросток на незарегистрированном мотоцикле совершил ДТП. Это произошло ночью

Об этом сообщает полиция в Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенской области тяжело травмировался несовершеннолетний мотоциклист. Сам 16-летний парень был без шлема. При этом мотоцикл не был зарегистрирован согласно законодательству. Инцидент произошел 19 апреля около 00:15 в селе Вовкушев. 16-летний водитель "ИЖ Планета-3" не справился с управлением и допустил наезд на бетонную электроопору.

В результате ДТП подросток получил открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, скальпированная рана головы и перелом бедра. Его госпитализировали медики.

Напомним, ранее в Полтавской области 14-летний подросток на мотоцикле врезался в столб. Он выехал с дороги и врезался в электроопору. Парня госпитализировали с травмами.