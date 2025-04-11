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11 квітня 2025, 16:30

У Києві судитимуть чоловіка, який продавав психотропи жителям столиці

11 квітня 2025, 16:30
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У Києві викрили чоловіка, який залишав "закладки" в столиці. У нього вдома знайшли заборонені речовини

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці перед судом постане чоловік, який збував психотропні речовини. Його затримали в лютому цього року. Тоді в нього виявили 19 зіп-пакетів з психотропною речовиною Альфа-PVP, які він продавав, робивши так звані "закладки". Також у нього вдома знайшли ще 29 згортків підготовленої для збуту забороненої речовини.

Тоді чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України, й за рішенням суду на час слідства він перебував під вартою.

Зараз слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові винесли вирок жінці, яка продавала та купувала психотропи. Її затримали під час зустрічі з "клієнтом". Жінку приговорили до позбавлення волі на 6 років та 7 місяців з конфіскацією майна.

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