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На Миколаївщині поліцейські затримали наркозбувача. Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 45-річний мешканець Шевченківської громади налагодив канал збуту наркотичних речовин у різні регіони країни. Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував поштові відправлення: разом із консервованими продуктами надсилав у згортках психотропи та канабіс.

Наркотичні речовини чоловік заздалегідь фасував у себе вдома і потім надсилав замовникам.

Протягом кількох місяців цього року він вже встиг відправити клієнтам 20 таких посилок.

Під час обшуку в його помешканні, поліцейські вилучили 18 згортків, готових до відправки, zip-пакети з наркотиками, визначеними експертами як канабіс, амфетамін та PVP, а також шість кілограмів вибухівки і набої різного калібру.

За скоєне йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві викрили групу злочинців, яка постачала метадон до СІЗО в цукерках та шкарпетках.

Раніше повідомлялося, що в колонію на Тернопільщині намагалися передати наркотики у макаронах.