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15 квітня 2025, 21:45

У Сумах попрощались з вчителькою музики та її мамою, яких вбила російська ракета

15 квітня 2025, 21:45
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Фото: ДСНС
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У Сумах попрощались з вчителькою та її мамою. Родичі згадують, що в день трагедії вони побігли допомагати пораненим

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

У Сумах попрощались з вчителькою Мариною Чудесою та її мамою, медсестрою Людмилою Сергієнко. Вони загинули 13 квітня внаслідок російського ракетного удару. Після першого вибуху жінки побігли допомагати пораненим людям.

Родич розповів, що обидві жінки побігли допомагати людям, які кричали. Проте другий "приліт" накрив і жінок. Брат покійної Людмили йшов за ними, коли стався другий вибух. Після другого вибуху його теж відкинуло вибуховою хвилею, після чого він, коли розсіявся дим, піднявся, підбіг до них: його сестра була в жахливому вигляді, ще була жива.

Вчительку музики Марину Чедесу учні згадують як щиру та добру жінку. За словами її учениці, вона завжди посміхалась і навчала учнів бути хорошими людьми.

Доньки Марини також школярки. Молодша - в 9 класі, старша - в 11. В один день дівчата залишились і без мами, і без бабусі.

Нагадаємо, що росіяни завдали удару по центру Сум 13 квітня, у Вербну неділю. Внаслідок удару загинуло 35 людей, серед них - двоє дітей. Також постраждали 129 осіб, з них 17 дітей.

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