12:18  15 апреля
Разборки с ножом: на Хмельниччине 18-летний юноша порезал троих знакомых
11:51  15 апреля
"Контракт 18-24": количество должностей в программе увеличили вдвое
15:58  15 апреля
Летние каникулы-2025: школьники будут отдыхать меньше обычного
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2025, 21:45

В Сумах попрощались с учительницей музыки и ее мамой, которых убила российская ракета

15 апреля 2025, 21:45
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Сумах простились с учительницей и ее мамой. Родственники вспоминают, что в день трагедии они побежали помогать раненым

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

В Сумах простились с учительницей Мариной Чудесой и ее мамой, медсестрой Людмилой Сергиенко. Они погибли 13 апреля в результате российского ракетного удара. После первого взрыва женщины побежали помогать раненым людям.

Родственник рассказал, что обе женщины побежали помогать кричащим людям. Однако второй "прилет" накрыл и женщин. Брат погибшей Людмилы шел за ними, когда произошел второй взрыв. После второго взрыва его тоже отбросило взрывной волной, после чего он, когда рассеялся дым, поднялся, подбежал к ним: его сестра была в ужасном виде, еще была жива.

Учительницу музыки Марину Чедесу ученики вспоминают как искреннюю и хорошую женщину. По словам ее ученицы, она всегда улыбалась и учила учащихся быть хорошими людьми.

Дочери Марины тоже школьницы. Младшая – в 9 классе, старшая – в 11. В один день девушки остались и без мамы, и без бабушки.

Напомним, что россияне нанесли удар по центру Сум 13 апреля, в Вербное воскресенье. В результате удара погибли 35 человек, среди них - двое детей. Также пострадало 129 человек, из них 17 детей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрел Сумы
Нажива на человеческом горе: в Сумах задержали вора на месте ракетного удара
15 апреля 2025, 14:41
В Сумах объявили трехдневный траур по погибшим во время ракетного удара
14 апреля 2025, 10:55
"Переходит любой предел": у Трампа отреагировали на удар РФ по Сумам
13 апреля 2025, 17:01
Все новости »
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
На Днепропетровщине главу благотворительной организации осудили из-за смерти ребенка
15 апреля 2025, 22:15
В Винницкой области в водоеме обнаружили тело мужчины
15 апреля 2025, 22:00
На Днепропетровщине судили правоохранителя по ДТП, в котором погибли трое военных
15 апреля 2025, 21:35
Отказывалась есть: в Житомирской области женщину судили за избиение малолетней дочери
15 апреля 2025, 21:15
В Черкасской области подростки выпивали в парке и слушали российкую музыку: как их наказали
15 апреля 2025, 21:05
В киевском ТЦ на 12-летнего ребенка упало стекло
15 апреля 2025, 20:35
Силой посадили в авто и увезли: Киеве посреди улицы угнали мужчину
15 апреля 2025, 20:13
Из-за ударов БпЛА по Херсону и окрестностям ранены 4 горожан
15 апреля 2025, 20:00
В Киевской области священник "приватизировал" церковь
15 апреля 2025, 19:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Все публикации »
Марианна Безуглая
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Все блоги »