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В Сумах простились с учительницей и ее мамой. Родственники вспоминают, что в день трагедии они побежали помогать раненым

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

В Сумах простились с учительницей Мариной Чудесой и ее мамой, медсестрой Людмилой Сергиенко. Они погибли 13 апреля в результате российского ракетного удара. После первого взрыва женщины побежали помогать раненым людям.

Родственник рассказал, что обе женщины побежали помогать кричащим людям. Однако второй "прилет" накрыл и женщин. Брат погибшей Людмилы шел за ними, когда произошел второй взрыв. После второго взрыва его тоже отбросило взрывной волной, после чего он, когда рассеялся дым, поднялся, подбежал к ним: его сестра была в ужасном виде, еще была жива.

Учительницу музыки Марину Чедесу ученики вспоминают как искреннюю и хорошую женщину. По словам ее ученицы, она всегда улыбалась и учила учащихся быть хорошими людьми.

Дочери Марины тоже школьницы. Младшая – в 9 классе, старшая – в 11. В один день девушки остались и без мамы, и без бабушки.

Напомним, что россияне нанесли удар по центру Сум 13 апреля, в Вербное воскресенье. В результате удара погибли 35 человек, среди них - двое детей. Также пострадало 129 человек, из них 17 детей.