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08 квітня 2025, 08:14

Суд покарав дубенчанина за грабіж – 7 років за ґратами

08 квітня 2025, 08:14
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фото: Національна поліція
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Сім років роки за ґратами отримав 33-річний житель міста Дубно Рівненської області за пограбування перехожого

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що в грудні минулого року в Дубні на вулиці Семидубській зловмисник вирвав із рук 50-річного жителя села Нагоряни 1090 гривень та втік.

Правоохоронці встановили особу нападника та наступного дня розшукали його за місцем проживання.

Викрадені гроші він встиг витратити на власні потреби.

За фактом вчинення грабежу, в умовах воєнного стану, слідчі повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту.

Слідчі закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва прокуратури скерували матеріали кримінального провадження до суду.

Днями суд виніс вирок: сім років позбавлення волі.

Зауважимо, що 33-річний дубенчанин лише рік тому звільнився з місць позбавлення волі, де відбував чергове покарання за вчинення майнових злочинів.

Нагадаємо, раніше в Рівному чоловік обікрав 56-річну жінку. Він підійшов до неї у під'їзді, щонайменше шість разів вдарив по обличчю, вирвав з рук сумку та втік.

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