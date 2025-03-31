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Правоохоронці завершили розслідування щодо чоловіка, який обікрав 56-річну жінку. Тоді він вдарив її та вкрав її сумку

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Перед судом постане житель Львівщини, який пограбував рівнянку. Сам інцидент стався минулого року. До правоохоронців звернулась 56-річна жінка, жителька Рівного. Вона розповіла, що у під’їзді до неї ззаду підійшов невідомий, щонайменше шість разів вдарив по обличчю, вирвав з рук сумку та втік.

Сумку знайшли неподалік, проте зловмисник вже забрав звідти понад 12 тисяч гривень та мобільний телефон. Згодом чоловіка вдалось затримати: 32-річний крадій переховувався на Львівщині.

"Слідчі закінчили досудове розслідування та за процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури скерували матеріали кримінального провадження до суду. Тепер 32-річному жителю Дрогобича Львівської області може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві до 8 років ув'язнення засудили чоловіка, який пограбував 78-річну жінку. Повідомлялось, що він зірвав з її шиї золотий ланцюжок з хрестиком.