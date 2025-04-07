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На Черкащині винесли вирок чоловіку, який до смерті забив його співмешканку. При цьому сам він провини не визнав

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

44-річного жителя Золотоніщини засудили до 10 років ув'язнення за вбивство співмешканки. При цьому на суді він свою провину заперечував. Однак прокурори довели його винуватість.

За даними слідства, він завдав співмешканці численні удари руками та ногами по голові, обличчю, тулубу, верхніх та нижніх кінцівках, припікав тіло гарячою праскою та наніс один удар кухонним ножем в грудну клітку. Від цього жінка померла.

Нагадаємо, раніше в Харківській області затримали чоловіка. У п'яному стані він прийшов в гості до 74-річної знайомої, а коли вона не погодилась пригостити його алкоголем - він її вбив та обікрав.