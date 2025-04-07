10:59  07 квітня
У Полтаві пів року не буде гарячої води: список вулиць
05:24  07 квітня
У Карпатах заблукали двоє 17-річних юнаків з Києва
04:28  07 квітня
На Харківщині в електричці чоловік показував пасажирам статевий орган
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2025, 22:35

На Одещині винесли вирок військовому, який "відбивав" свого брата від поліції лопатою

07 квітня 2025, 22:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці затримували брата військового. Захисник вирішив втрутитися, і тепер отримав вирок суду

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

В Одеській області суд виніс вирок військовому, який пробував перешкодити поліції затримувати його брата. За даними слідства, коли військовий побачив, що його брат сідає до автомобіля, на якому пересувалися троє поліцейських, які входили до групи роботи мобільного блокпосту, він почав розмахувати совковою лопатою.

Згодом він лопатою об асфальт і вигукував образи на адресу співробітників поліції. Також він відчинив двері службової машини і намагався витягнути звідти брата.

Зокрема, чоловік намагався спустити колесо авто правоохоронців. Він встромив лопату між колесом та крилом, чим пошкодив транспорт.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в сумі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині засудили чоловіка, який побив батька військовослужбовця. Конфлікт між ними стався через російську музику.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд поліція
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
За тиждень ЗСУ ліквідували понад 9,5 тисяч росіян
08 квітня 2025, 00:35
​​Один загиблий та двоє постраждалих: на Хмельниччині затримали водія, який пʼяним вчинив ДТП
08 квітня 2025, 00:15
На Закарпатті винесли вирок чоловіку, який до смерті забив односельця
07 квітня 2025, 23:55
Тіло знайшли в укритті: у Запоріжжі жінка зарізала чоловіка
07 квітня 2025, 23:30
На Харківщині в пожежі загинула 3-річна дівчинка
07 квітня 2025, 23:05
Припікав тіло праскою та жорстоко бив: на Черкащині засудили чоловіка, який вбив свою співмешканку
07 квітня 2025, 21:55
Тримались за руки, а тепер поховали разом: у Кривому Розі попрощались з підлітками, яких вбила Росія
07 квітня 2025, 21:25
Небезпечні стихійні явища: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на 8 квітня
07 квітня 2025, 20:55
На Харківщині російський дрон атакував поліцейських
07 квітня 2025, 20:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Всі блоги »