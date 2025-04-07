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Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

В Одеській області суд виніс вирок військовому, який пробував перешкодити поліції затримувати його брата. За даними слідства, коли військовий побачив, що його брат сідає до автомобіля, на якому пересувалися троє поліцейських, які входили до групи роботи мобільного блокпосту, він почав розмахувати совковою лопатою.

Згодом він лопатою об асфальт і вигукував образи на адресу співробітників поліції. Також він відчинив двері службової машини і намагався витягнути звідти брата.

Зокрема, чоловік намагався спустити колесо авто правоохоронців. Він встромив лопату між колесом та крилом, чим пошкодив транспорт.

Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в сумі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині засудили чоловіка, який побив батька військовослужбовця. Конфлікт між ними стався через російську музику.