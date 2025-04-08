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08 квітня 2025, 07:40

На Житомирщині чоловік викрав авто, бо хотів покатати дівчат

08 квітня 2025, 07:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Поліцейські затримали чоловіка, причетного до викрадення автомобіля в Ємільчинській громаді Житомирської області

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що вночі 6 квітня з подвір'я в селі Параниному зник автомобіль "Skoda Octavia".

За словами 31-річного власника, він відпочивав у компанії знайомих. Тож після цього вирішив залишити автомобіль на зберігання товаришу та пішов додому. Всередині транспортного засобу були й ключі.

Цією обставиною скористався 22-річний житель громади, який також був того вечора з хлопцями. Він помітив, що нікого немає поруч, сів в автомобіль та поїхав у сусіднє село.

Правоохоронці його розшукали, транспортний засіб вилучили. Молодик свою провину визнав та розповів, що хотів підвезти дівчат додому.

Нині відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Порушнику світить обмеження або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримали водія, який п'яним вчинив ДТП.

Раніше повідомлялося, що 5 квітня на Львівщині зіткнулися мікроавтобус та автовоз. Дві людини загинули та дві постраждали.

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