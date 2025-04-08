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08 апреля 2025, 08:14

Суд наказал дубенчанина за грабеж – 7 лет за решеткой

08 апреля 2025, 08:14
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фото: Национальная полиция
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Семь лет за решеткой получил 33-летний житель города Дубно Ровенской области за ограбление прохожего

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что в декабре прошлого года в Дубне по улице Семидубской злоумышленник вырвал из рук 50-летнего жителя села Нагоряны 1090 гривен и скрылся.

Правоохранители установили личность нападающего и на следующий день разыскали его по месту жительства.

Угнанные деньги он успел потратить на собственные нужды.

По факту совершения грабежа в условиях военного положения следователи сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Следователи закончили досудебное расследование и при процессуальном руководстве прокуратуры направили материалы уголовного производства в суд.

На днях суд вынес приговор: семь лет лишения свободы.

Отметим, что 33-летний дубенчанин только год назад уволился из мест лишения свободы, где отбывал очередное наказание за совершение имущественных преступлений.

Напомним, ранее в Ровно мужчина обокрал 56-летнюю женщину. Он подошел к ней в подъезде, по меньшей мере шесть раз ударил по лицу, вырвал из рук сумку и скрылся.

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