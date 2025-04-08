Суд наказал дубенчанина за грабеж – 7 лет за решеткой
Семь лет за решеткой получил 33-летний житель города Дубно Ровенской области за ограбление прохожего
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Отмечается, что в декабре прошлого года в Дубне по улице Семидубской злоумышленник вырвал из рук 50-летнего жителя села Нагоряны 1090 гривен и скрылся.
Правоохранители установили личность нападающего и на следующий день разыскали его по месту жительства.
Угнанные деньги он успел потратить на собственные нужды.
По факту совершения грабежа в условиях военного положения следователи сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Следователи закончили досудебное расследование и при процессуальном руководстве прокуратуры направили материалы уголовного производства в суд.
На днях суд вынес приговор: семь лет лишения свободы.
Отметим, что 33-летний дубенчанин только год назад уволился из мест лишения свободы, где отбывал очередное наказание за совершение имущественных преступлений.
Напомним, ранее в Ровно мужчина обокрал 56-летнюю женщину. Он подошел к ней в подъезде, по меньшей мере шесть раз ударил по лицу, вырвал из рук сумку и скрылся.