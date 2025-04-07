Водій, який хотів підкупити патрульних у Києві, сяде на два роки
За спробу підкупити київських патрульних водій отримав два роки в'язниці
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.
Суд встановив, що у вересні 2024 року співробітники Управління патрульної поліції зупинили на проспекті Бажана автомобіль, водій якого перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Щоб уникнути складання адміністративного протоколу, чоловік запропонував патрульним хабар у розмірі 5000 гривень. Однак поліцейські від грошей відмовилися та викликали слідчо-оперативну групу.
Варто зазначити, що на час судового розгляду цієї справи обвинувачений вже був затриманий за скоєння розбою в Київській області.
Дарницький районний суд призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі за спробу підкупу правоохоронців.
Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Харківщини, який пропонував хабар поліцейським у місті Ізюм.