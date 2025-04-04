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04 квітня 2025, 17:45

Поліцейські Тернопільщини викрили організовану злочинну групу, яка реалізовували наркотики на території двох областей

04 квітня 2025, 17:45
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фото: Національна поліція
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Наркобізнес організував житель Хмельницької області, перебуваючи у слідчому ізоляторі на Тернопільщині. Він разом із сусідом по камері та чотирма спільниками на волі, створив кілька інтернет-магазинів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Фігурант спробував налагодити продаж заборонених речовин і в стінах СІЗО, але цього недопустили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з працівниками Чортківської установи виконання покарань.

"Серед асортименту ділків - наркотичний засіб канабіс, психотропні речовини амфетамін та PVP. Усе замовляли через інтернет. Клієнтами були наркозалежні особи з Хмельниччини та Тернопільщини. Товар реалізовували методом закладок", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникам загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство.

Нагадаємо, жителю Тернопільщини загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконний збут зброї та боєприпасів.

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