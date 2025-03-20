Відрізав голову та руки жертви: на Львівщині нелюд отримав 10 років тюрми за вбивство жінки

фото: Львівська обласна прокуратура

Жорстокий злочин стався в серпні 2023 року в Моршині. Зловмисника визнали винним в умисному вбивстві та нарузі над тілом померлої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Львівської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, фігурант — 41-річний житель Моршина. Прокурори довели, що обвинувачений вбив 50-річну співмешканку свого товариша. Під час розпиття алкогольних напоїв виникла сварка: львів'янин до смерті забив жінку руками й ногами.

"Аби приховати злочин і позбутися тіла частинами, фігурант кухонним ножем відрізав голову та руки жертви. Тіло він залишив у ванній, заливши водою, а голову — у каструлі. Після скоєного чоловік покинув місце злочину", — йдеться у повідомленні.

Через два тижні сусіди викликали поліцію, оскільки з квартири було чути неприємний запах. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного.

Тепер, за рішенням суду, фігурант проведе 10 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше житель Львівщини побив знайомого кочергою і сокирою відрубав йому руку.

Раніше повідомлялося, що суд обрав запобіжні заходи для трьох мешканців села Терново Закарпатської області, яких підозрюють у жорстокому вбивстві 37-річного односельця. Вони розчленували його тіло бензопилою та, намагаючись приховати сліди, хотіли спалити рештки. Усіх трьох фігурантів взяли під варту.