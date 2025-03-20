12:53  19 березня
Львів'янка "купила" дитину для сина, щоб його не мобілізували
17:55  19 березня
На Львівщині чоловік відмовився від повістки, бо "не довіряє ТЦК"
19:35  19 березня
Жителі Дніпра зробили "бізнес" на гуманітарці
UA | RU
UA | RU
20 березня 2025, 03:15

Відрізав голову та руки жертви: на Львівщині нелюд отримав 10 років тюрми за вбивство жінки

20 березня 2025, 03:15
Читайте также на русском языке
фото: Львівська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

Жорстокий злочин стався в серпні 2023 року в Моршині. Зловмисника визнали винним в умисному вбивстві та нарузі над тілом померлої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Львівської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, фігурант — 41-річний житель Моршина. Прокурори довели, що обвинувачений вбив 50-річну співмешканку свого товариша. Під час розпиття алкогольних напоїв виникла сварка: львів'янин до смерті забив жінку руками й ногами.

"Аби приховати злочин і позбутися тіла частинами, фігурант кухонним ножем відрізав голову та руки жертви. Тіло він залишив у ванній, заливши водою, а голову — у каструлі. Після скоєного чоловік покинув місце злочину", — йдеться у повідомленні.

Через два тижні сусіди викликали поліцію, оскільки з квартири було чути неприємний запах. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного.

Тепер, за рішенням суду, фігурант проведе 10 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше житель Львівщини побив знайомого кочергою і сокирою відрубав йому руку.

Раніше повідомлялося, що суд обрав запобіжні заходи для трьох мешканців села Терново Закарпатської області, яких підозрюють у жорстокому вбивстві 37-річного односельця. Вони розчленували його тіло бензопилою та, намагаючись приховати сліди, хотіли спалити рештки. Усіх трьох фігурантів взяли під варту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд убивство в'язниця вирок Львівська область ніж
Чиновника з Полтавщини, який замовив вбивство місцевого підприємця, засудили до 10 років ув’язнення
18 березня 2025, 15:29
На Житомирщині сварка між подружжям закінчилася смертю чоловіка
18 березня 2025, 10:43
Підозрюваний у вбивстві активіста Демʼяна Ганула визнав свою провину
17 березня 2025, 00:25
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Нова гонка озброєнь: до чого ведуть домовленості США та Росії
20 березня 2025, 02:57
Жирні цілі в Криму: розвідники знищили російські системи ППО, морські судна та гелікоптер
20 березня 2025, 02:35
Підприємець з Тернополя під виглядом водіїв переправив за кордон 32 чоловіків
20 березня 2025, 02:14
Росіяни вдарили по селищу під Запоріжжям: зруйновані житлові будинки
20 березня 2025, 02:00
На Львівщині судитимуть чоловіка, який вчинив збройний напад на АЗС
20 березня 2025, 01:50
Обстріл Кіровоградщини: пошкоджена інфраструктура "Укрзалізниці", змінені маршрути поїздів
20 березня 2025, 01:40
На Миколаївщині адвокатка намагалась підкупити прикордонника, аби переправити за кордон чоловіка
20 березня 2025, 01:33
Смертельна ДТП у Дніпрі: рятувальники деблокували загиблого та постраждалого
20 березня 2025, 01:15
Окупанти обстріляли Запоріжжя: поранені 2 людей
20 березня 2025, 01:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »