Ударил ножом знакомого: 44-летний житель сядет на 8 лет

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Рецидивиста из Ровенской области приговорили к 8 годам тюрьмы за нанесение ножевого ранения знакомому

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что в августе прошлого года 44-летний житель Ровно и его 52-летний знакомый употребляли алкоголь в доме 57-летней жительницы Сарны.

Впоследствии между мужчинами возник конфликт на почве ревности, во время которого 44-летний житель нанес знакомому два удара кухонным ножом в живот и руку.

После нападения злоумышленник покинул дом, но вскоре вернулся и нашел пострадавшего на полу со следами крови.

Муж сам вызвал полицию и медиков, которые госпитализировали пострадавшего в больницу с тяжелыми травмами.

Во время обыска полицейские изъяли у нападающего одежду со следами крови и задержали ее в соответствии со ст. 208 УПК РФ.

44-летнему мужчине сообщили о подозрении. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей, где она остается до сих пор.

Недавно суд вынес приговор — 8 лет лишения свободы.

Напомним, полицейские Умани сообщили о подозрении мужчине, ударившему пасынка битой по голове. Последнего госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями.

Ранее на Закарпатье судили мужчину, который в пьяном виде убил ножом своего годовалого сына. После совершенного он скрывался в лесу, однако правоохранители его задержали. Суд приговорил его к пожизненному заключению.