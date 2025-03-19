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Суд визнав жителя одного з сіл Володимирського району винним у закінченому замаху на зґвалтування неповнолітньої

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

У січні 2024 року 24-річний молодик на території кладовища підійшов до 16-річної дівчини та, погрожуючи їй ножем, відвів до каплички, де намагався зґвалтувати.

Дівчина чинила опір, вона отримала різані рани рук і шиї, проте їй вдалося втекти.

Нападника затримали того ж дня. На вирок суду він очікував під вартою.

Суд призначив зловмиснику 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше на Волині до 15 років тюрми засудили чоловіка за неодноразове зґвалтування 12-річної племінниці дружини.