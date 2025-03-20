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Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом зухвалого нападу на АЗС у січні цього року. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До приміщення АЗС в одному з сіл Львівського району 9 січня зайшов чоловік у чорному одязі та балаклаві. Погрожуючи касиру пістолетом, він забрав виручку та втік.

На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 25-річний житель Новояворівська, якого раніше вже судили за розбійні напади.

За скоєне фігуранту загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, суд виніс вирок чоловіку, який вбив пенсіонера на АЗС на Кільцевій дорозі у Києві восени минулого року.