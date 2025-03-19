В Умані під час застілля вітчим побив пасинка битою

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Поліцейські Умані повідомили про підозру чоловіку, який вдарив пасинка битою по голові. Останнього госпіталізували з тяжкими тілесними ушкодженнями

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент травився 14 березня в одному з приватних будинків в Умані.

Під час розпиття алкогольних напоїв, чоловіки посварилися й затіяли бійку. Тоді 57-річний вітчим узяв биту і вдарив нею по голові 40-річного пасинка. На ранок медики госпіталізували постраждалого з тяжкими травмами.

Зловмисника затримали та оголосили підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Нагадаємо, на Тернопільщині хворий хлопчик кілька днів був сам вдома й помер. Матері повідомили про підозру у злісному невиконанні батьківських обов'язків.

Раніше на Закарпатті судили чоловіка, який в п'яному стані вбив ножем свого однорічного сина. Після скоєного він ховався в лісі, проте правоохоронці його затримали. Суд приговорив його до довічного ув'язнення.