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На Рівненщині вирок отримав водій, який у п'яному стані спричинив п'яну ДТП. Відомо, що внаслідок аварії загинув 27-річний пасажир

Про це повідомляє Поліція Рівненщини, передає RegioNews.

32-річного жителя села Сварицевичі взяли під варту у залі суду. Він проведе 5 років за ґратами через те, що в п'яному стані спричинив смертельну ДТП.

Сама аварія сталась навесні минулого року поблизу села Золоте. 32-річний водій Volkswagenвиїхав на зустрічну смугу, де допустив бокове зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz.

Під час удару елемент конструкції платформи вантажного авто пошкодив легковик. Внаслідок цього 27-річний пасажир легковика помер. Перевірка показала, що водій був п'яний.

Суд виніс вирок водію: 5 років позбавлення волі, і позбавлення права керувати транспортними засобами на такий самий термін.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про смертельну ДТП на Дніпропетровщині. За даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ виїхав за межі проїзної частини та наїхав на трьох малолітніх пішоходів. Внаслідок ДТП загинув хлопчик 2013 року народження, ще двоє дітей 2011 та 2010 років народження отримали травми.