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14 березня 2025, 17:20

ДТП на Київщині: легковик зіткнувся з мікроавтобусом, є постраждалі

14 березня 2025, 17:20
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Фото: Нацполіція
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У місті Біла Церква зіткнулись легковик та мікроавтобус. Відомо, що госпіталізували чотирьох пасажирів

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

Аварія сталась у місті Біла Церква 13 березня, близько 17:50 години. На перехресті проспекту Незалежності та вулиці Гризодубої зіткнулись легкове авто та мікроавтобус.

Попередньо, 24-річний водій легковика їхав у правій крайній смузі на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся на перехресті з мікроавтобусом, який повертав ліворуч. Внаслідок ДТП госпіталізували чотирьох пасажирок легкового автомобіля. Зазначається, що в дівчат 18 та 19 років медики виявили переломи.

Нагадаємо, 8 березня на 103 км траси Київ-Чоп, неподалік міста Коростишів Житомирського району, сталась смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули троє людей. Правоохоронці просять відгукнутися тих, хто має інформацію про цю аварію.

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