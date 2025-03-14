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На Рівненщині сталась ДТП з квадроциклом. Відомо, що водієм виявився неповнолітній хлопець

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 13 березня, близько 21 години, в селі Любиковичі. Неповнолітній водій квадроцикла не впорався з керуванням і наїхав на бордюр, а потім - на огорожу із цементним фундаментом.

Неповнолітні водій та його пасажир були без шоломів. Відомо, що пасажир не постраждав. Проте 14-річного водія госпіталізували до лікарні з важкою черепно-мозковою травмою.

Нагадаємо, раніше на Львівщині зіткнулись два мотоцикли. Водії - 21-річний хлопець та 14-річний підліток. Внаслідок ДТП 21-річного водія та неповнолітнього пасажира іншого мотоцикла госпіталізували в реанімацію.