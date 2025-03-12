Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: п'яний водій збив трьох дітей

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Смертельна аварія сталася вчора ввечері, 11 березня, у селі Божедарівка Камʼянського району. Водія-вбивцю затримали на місці ДТП

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, о 18:45 водій автомобіля ВАЗ виїхав за межі проїзної частини та наїхав на трьох малолітніх пішоходів.

"Внаслідок ДТП загинув хлопчик 2013 року народження, ще двоє дітей 2011 та 2010 років народження отримали травми. Постраждалих госпіталізували до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Водія затримали на місці аварії. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, днями на Житомирщині на трасі зіткнулися автомобілі Audi Q5 та Chery Kimo. Внаслідок ДТП загинули 19-річний юнак і дві 18-річні дівчини.