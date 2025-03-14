ДТП із трьома загиблими на Житомирщині: поліція шукає свідків
Поліцейські збирають важливу для розслідування інформацію та просять відгукнутися свідків та очевидців аварії
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
ДТП сталася 8 березня на 103 км траси Київ-Чоп, неподалік міста Коростишів Житомирського району. Тоді загинули троє молодих людей.
Очевидців ДТП, власників записів з відеореєстратора або тих, хто має важливу інформацію, просять звернутися до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту в Житомирі (вул. Старий бульвар, 5/37) або зателефонувати: (0412) 40-74-31 або 102.
Нагадаємо, вдень того дня на трасі зіткнулися автомобілі Audi Q5 та Chery Kimo.
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