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Поліцейські збирають важливу для розслідування інформацію та просять відгукнутися свідків та очевидців аварії

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

ДТП сталася 8 березня на 103 км траси Київ-Чоп, неподалік міста Коростишів Житомирського району. Тоді загинули троє молодих людей.

Очевидців ДТП, власників записів з відеореєстратора або тих, хто має важливу інформацію, просять звернутися до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту в Житомирі (вул. Старий бульвар, 5/37) або зателефонувати: (0412) 40-74-31 або 102.

Нагадаємо, вдень того дня на трасі зіткнулися автомобілі Audi Q5 та Chery Kimo.