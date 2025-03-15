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15 марта 2025, 00:05

В Ровенской области судили водителя за смертельное ДТП

15 марта 2025, 00:05
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Фото: Нацполиция
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В Ровенской приговор получил водитель, который в пьяном состоянии вызвал пьяное ДТП. Известно, что в результате аварии погиб 27-летний пассажир

Об этом сообщает Полиция Ровенщины, передает RegioNews.

32-летний житель села Сварицевичи взяли под стражу в зале суда. Он проведет 5 лет за решеткой из-за того, что в пьяном состоянии вызвал смертельное ДТП.

Сама авария произошла весной прошлого года вблизи села Золотое. 32-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, где допустил боковое столкновение с грузовиком Mercedes-Benz.

При ударе элемент конструкции платформы грузового авто повредил легковушку. В результате 27-летний пассажир легковушки умер. Проверка показала, что водитель был пьян.

Суд вынес приговор водителю: 5 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, ранее сообщалось о смертельном ДТП на Днепропетровщине. По данным правоохранителей, водитель автомобиля ВАЗ выехал за пределы проезжей части и наехал на троих малолетних пешеходов. В результате ДТП погиб мальчик 2013 года рождения, еще двое детей 2011 и 2010 годов рождения получили травмы.

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