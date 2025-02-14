Вибивали неіснуючий борг: на Рівненщині затримали групу рекетирів

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Правоохоронці викрили на Рівненщині групу осіб, яка вимагала гроші за неіснуючі борги. Троє чоловіків, віком 45, 39 і 28 років, зараз перебувають під арештом

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Поліцейські встановили, що чоловік позичив у 45-річного знайомого 1500 доларів. З часом той борг повернув, однак рівнянин почав вимагати іще 3000 доларів, вигадавши відсотки.

Коли ж потерпілий відмовився виконувати умови знайомого, той залучив двох спільників та разом змушували віддати кошти: упродовж кількох зустрічей фігуранти залякували та били "боржника".

Крім того, зловмисники вимагали переоформити на себе гараж, а також вивезли звідти речі потерпілого, які планували згодом продати, та навіть забрали його автомобіль, який згодом повернули.

Днями правоохоронці провели у фігурантів вісім санкціонованих обшуків, під час яких виявили та вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Наразі слідство проводить розслідування щодо причетності підозрюваних до інших подібних злочинів.

Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили та затримали групу бандитів, які займалися вимаганням великих сум коштів у громадян.

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