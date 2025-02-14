20:27  13 лютого
Юридичну академію Ківалова приєднали до Одеського університету ім. Мечникова
18:20  13 лютого
У Хмельницькому ТЦК чоловік скоїв самогубство, коли проходив ВЛК
17:42  13 лютого
У Києві продавали квартири прямо з мешканцями
UA | RU
UA | RU
14 лютого 2025, 02:43

Був під наркотиками та алкоголем: у Києві під варту відправили водія за смертельну ДТП на Подолі

14 лютого 2025, 02:43
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Суд відправив під варту водія, який спричинив смертельну ДТП. В тій аварії отримав травми він, а також водій іншого авто. Зокрема, відомо, що жінка, яка була пасажиркою одного з авто, померла

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці будуть судити водія, який спричинив смертельну ДТП. Відомо, що на той момент чоловік був під дією наркотиків та алкоголю.

Сама аварія сталась восени минулого року на Подолі. Тоді водій Honda Civic врізався в інше легкове авто. Внаслідок цього травмувались жінка та чоловік. На жаль, невдовзі жінка загинула. Правоохоронці з’ясували, що водій Honda втратив керування автомобілем, в’їхав у бетонний відбійник, після чого в некерованому стані виїхав на зустрічну смугу руху, через що й сталась ДТП.

На час судового розслідування суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Водію загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Буковині приговорили до 4,5 років ув’язнення 20-річного студента через смертельне ДТП. Інцидент стався влітку 2024 року. Тоді 20-річний річний водій Audi А4 зіштовхнувся з Daewoo Matiz. Внаслідок цього загинула 12-річна дівчинка. У суді він визнав провину та розкаявся.

ДТП поліція
На Тернопільщині під колесами вантажівки загинув чотирирічний хлопчик
13 лютого 2025, 18:14
На Черкащині зіткнулись дві вантажівки: один водій загинув, інший – у лікарні
12 лютого 2025, 17:27
В поліції розповіли подробиці ДТП під Житомиром із трьома загиблими киянами
12 лютого 2025, 00:12
Всі новини »
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
Фотографував переміщення військової техніки: жителя Закарпаття відправили під суд
14 лютого 2025, 04:07
"Таких, хто в 1000 разів гірший за Потапа": відома українська акторка розкритикувала тих, хто гейтить репера за інтерв'ю Дудю
14 лютого 2025, 03:51
На Львівщині через чадний газ загинув школяр
14 лютого 2025, 03:31
На Рівненщині вилучили понад пів тонни бурштину на мільйон гривень
14 лютого 2025, 03:17
Пісню Мальти на Євробачення-2025 можуть заборонити через пікантний підтекст
14 лютого 2025, 02:30
На Буковині чоловік намагався підкупити прикордонників, аби його 21-річний син виїхав за кордон
14 лютого 2025, 02:11
Вибух під Москвою знищив новітні радіолокаційні комплекси РФ
14 лютого 2025, 01:55
Щоб "перевернути стіл", Україна має знайти своє місце в шоу Трампа.
14 лютого 2025, 01:36
На Київщині через паління у ліжку загинули дві людини
14 лютого 2025, 01:22
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Всі публікації »
Ростислав Павленко
Дмитро Марченко
Тетяна Ніколаєнко
Всі блоги »