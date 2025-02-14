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Суд відправив під варту водія, який спричинив смертельну ДТП. В тій аварії отримав травми він, а також водій іншого авто. Зокрема, відомо, що жінка, яка була пасажиркою одного з авто, померла

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

У столиці будуть судити водія, який спричинив смертельну ДТП. Відомо, що на той момент чоловік був під дією наркотиків та алкоголю.

Сама аварія сталась восени минулого року на Подолі. Тоді водій Honda Civic врізався в інше легкове авто. Внаслідок цього травмувались жінка та чоловік. На жаль, невдовзі жінка загинула. Правоохоронці з’ясували, що водій Honda втратив керування автомобілем, в’їхав у бетонний відбійник, після чого в некерованому стані виїхав на зустрічну смугу руху, через що й сталась ДТП.

На час судового розслідування суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Водію загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Буковині приговорили до 4,5 років ув’язнення 20-річного студента через смертельне ДТП. Інцидент стався влітку 2024 року. Тоді 20-річний річний водій Audi А4 зіштовхнувся з Daewoo Matiz. Внаслідок цього загинула 12-річна дівчинка. У суді він визнав провину та розкаявся.