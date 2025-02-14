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Правоохоронці викрили групу осіб, які незаконно купували та зберігали бурштин для подальшої переробки і продажу

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Під час санкціонованих обшуків у помешканнях і господарських приміщеннях, що використовували фігуранти, правоохоронці виявили підпільний цех з обробки "сонячного" каміння. Ділки облаштували його в гаражі.

Загалом вилучено понад 530 кг бурштину-сирцю та вже оброблених каменів. Жодних документів, які б підтверджували законність походження каміння, фігуранти не надали. За цінами "чорного" ринку його вартість перевищує мільйон гривень.

На вилучене майно суд наклав арешт, призначена судова гемологічна експертиза.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині правоохоронці вилучили майже тонну каміння бурштину-сирцю. Його орієнтовна вартість становить 60 тисяч доларів.