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До харківських поліцейських звернулась налякана жінка. Виявилося, що над нею знущався її власний син

Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає RegioNews.

Харківські правоохоронці отримали повідомлення від жінки про домашнє насильство. Виявилося, що 44-річний чоловік в п'яному стані ображав 65-річну матір. Він погрожував їй фізичною розправою. Налякана жінка звернулась до поліції.

Поліцейські разом з нею піднялись до квартири, але її син не відкрив їм двері. Жінці запропонували звернутись до Центру надання допомоги постраждалим від насильства. Туди її супроводили на службовому авто.

"Якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся до органів поліції на телефонну лінію "102" для надання своєчасної та кваліфікованої допомоги", - закликали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали 34-річного іноземця. Він проживав з киянкою та постійно в п'яному стані погрожував їй розправою. Все це він робив на очах їхньої спільної 2-річної дитини. Тепер йому загрожує до 2 років позбавлення волі.