Выбивали несуществующий долг: в Ровенской области задержали группу рэкетиров

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Правоохранители разоблачили в Ровенской группе лиц, требовавших деньги за несуществующие долги. Трое мужчин в возрасте 45, 39 и 28 лет сейчас находятся под арестом

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Полицейские установили, что мужчина одолжил у 45-летнего знакомого 1500 долларов. Со временем тот долг вернул, однако житель города потребовал еще 3000 долларов, выдумав проценты.

Когда же потерпевший отказался выполнять условия знакомого, тот привлек двух сообщников и вместе заставляли отдать средства: несколько встреч фигуранты запугивали и били "должника".

Кроме того, злоумышленники потребовали переоформить на себя гараж, а также вывезли оттуда вещи потерпевшего, которые впоследствии планировали продать, и даже забрали его автомобиль, который впоследствии вернули.

На днях стражи порядка провели у фигурантов восемь санкционированных обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Следствие проводит расследование относительно причастности подозреваемых к другим подобным преступлениям.

Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе стражи порядка разоблачили и задержали группу бандитов , которые занимались вымогательством больших сумм средств у граждан.

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