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24 січня 2025, 05:39

В Одесі рекетири "вибивали" неіснуючий борг з військовослужбовця ЗСУ

24 січня 2025, 05:39
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фото: прокуратура
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Правоохоронці викрили та затримали групу бандитів, які займалися вимаганням великих сум коштів у громадян

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Безпосереднє керівництво групою здійснював неодноразово судимий за корисливі злочини житель Подільська, який перебуває у слідчому ізоляторі у статусі так званого "смотрящого".

Учасники групи спеціалізувалися на вибиванні неіснуючих боргів. У разі незгоди віддати гроші – переслідували жертв, вдавалися до побиття й психологічного тиску. Також погрожували фізичною розправою.

Зокрема, фігуранти вимагали "борг" у 23-річного військовослужбовця ЗСУ з Подільська. Дізнавшись, що він отримав велику грошову допомогу від держави за загиблого під час виконання бойового завдання в лавах ЗСУ батька, рекетири почали дзвонити й вимагати неіснуючий борг.

Побоюючись за своє життя та здоров’я, військовий сплатив їм 70 тисяч гривень. Але цього фігурантам не вистачило, вони забажали ще 850 доларів, які він нібито їм завинив.

Коли грошей не отримали, їхній спільник, який перебував на волі, організував зустріч із потерпілим і, застосувавши фізичну силу та психологічний тиск, силоміць відібрав 5000 гривень.

Зловмисників затримали правоохоронці. Наразі вони перебувають під вартою.

Також перевіряється причетність фігурантів до скоєння інших аналогічних злочинів на території Одещини.

Нагадаємо, на Київщині вночі 20 січня двоє молодиків викрали однорічну дитину через вигаданий борг в 200 тисяч доларів.

Одеська область борги рекетири військовий затримання ЗСУ
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