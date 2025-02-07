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07 лютого 2025, 17:37

На Дніпропетровщині пенсіонерів змушували платити за БАДи, які вони не замовляли

07 лютого 2025, 17:37
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фото: Офіс Генерального прокурора
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Правоохоронці викрили 13 учасників злочинної організації. Жителі Дніпропетровщини організували на території кількох областей діяльність колцентрів, які займалися вимаганням грошей у літніх людей

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Учасники злочинної організації, серед яких були неповнолітні, надсилали пенсіонерам під виглядом ліків БАДи, які ті не замовляли. Після цього телефонували потерпілим і вимагали оплатити товар за завищеною ціною.

У разі відмови, підозрювані під виглядом працівників державної виконавчої служби телефонували пенсіонерам та погрожували відкриттям кримінального провадження, штрафом, який значно перевищив вартість БАДів, конфіскацією майна або блокуванням пенсійної картки.

Встановлено, що за день аферисти відправляли понад 100 посилок. Загалом вони ошукали людей на 10 мільйонів гривень. Через психологічний тиск у багатьох жертв погіршився стан здоров’я.

За результатами санкціонованих обшуків на території Полтавської, Дніпропетровської, Харківської та Київської областей вилучено:

  • понад 3000 упаковок БАДів,
  • комп’ютерну техніку, телефони, банківські картки,
  • 323 000 доларів готівкою,
  • російську символіку та печатки з гербом рф.

Дев'ятьох учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, па Прикарпатті викрили підпільне виробництво побутової хімії.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові та області викрили масштабну схему із продажу контрафактних сигарет та алкоголю.

Схеми кол-центр пенсіонери БАДи поліція
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