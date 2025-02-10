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В больнице скончался младенец, пострадавший в результате дорожной аварии в Дубенском районе Ровенской области. ДТП произошло 7 февраля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

Медики боролись за жизнь мальчика, которому было всего две недели, почти сутки. Но, несмотря на принятые реанимационные меры, спасти жизнь малыша не удалось. Он скончался 8 февраля вечером.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос о переквалификации уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшей смерть потерпевшего.

Напомним, ДТП, в результате которого пострадала целая семья, произошло под вечер 7 февраля между селами Рачин и Мирогоща. Автомобиль Opel Vectra слетел в кювет во время обгона другого автомобиля. В результате аварии травмировался водитель легковушки, а также его пассажиры: 38-летняя жена, 16-летняя дочь и 14-летний сын. Также пострадал ребенок, которому на момент аварии было всего 13 дней.