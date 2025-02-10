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ДТП сталася вдень 8 лютого у Полтаві на вулиці Яківчанська. Поліція встановлює обставини події

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Skoda Oktavia виїхав з дороги та врізався в дерево. Травмувалися 64-річний водій та 8-річна пасажирка – їх госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 7 лютого на Рівненщині авто злетіло в кювет. Постраждала родина, зокрема немовля, якому лише два тижні.