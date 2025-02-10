На Черкащині фургон врізався у дерева та перекинувся: водій загинув
ДТП сталася 8 лютого близько 21:00 між селами Мокра Калигірка та Ярошівка Звенигородського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Водій Peugeot Partner на заокругленні дороги не вибрав безпечну швидкість, втратив керування, виїхав на зустрічну смугу та врізався в дерева, після чого машина перекинулася.
Від отриманих травм 46-річний водій загинув на місці.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
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