12:17  04 лютого
У Харкові працівник ТЦК записав авто вартістю понад 3 мільйони на тещу
14:34  04 лютого
Убивство Саркісяна: засновника батальйону "Арбат" підірвав смертник
13:43  04 лютого
На Київщині лісник знайшов бойову частину російського дрона
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2025, 15:59

У Рівному 18-річний хлопець вистрелив в око однолітку

04 лютого 2025, 15:59
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Суд відправив підозрюваного під домашній арешт. Тепер 18-річному парубку загрожує ув'язненя

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався 2 грудня 2024 року на вулиці Просвіти в Рівному. Тоді 18-річний хлопець поцілив однолітку в око з пневматичного пістолета. Після цього зброю він викинув, і втік з місця подій.

Правоохоронці затримали хлопця та повідомили йому про підозру. Суд відправив 18-річного рівнянина під домашній арешт. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі сталась стрілянина. Відомо, що чоловік здійснив постріл у 26-річного місцевого жителя з переробленої зброї. Правоохоронці знайшли в нападника патрони різного калібру.

Також повідомлялося, що в центрі Києва сталась стрілянина в кафе. У закладі стався конфлікт між 68-річним чоловіком та іншим відвідувачем. Один з учасників сварки вистрелив у чоловіка похилого віку кілька разів з травматичної зброї.

стрілянина
У Києві водій автівки вистрілив у голову кур’єру Glovo
31 січня 2025, 17:33
У Черкасах чоловік влаштував стрілянину біля парку: двоє людей травмовані
26 січня 2025, 10:04
Розстріл із карабіну через ревнощі: у Дніпрі чоловік вбив 21-річного хлопця та поранив жінку
23 січня 2025, 03:40
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Росіяни атакували Ізюм ракетою "Іскандер-М": серед 5 загиблих — вагітна 19-річна дівчина
04 лютого 2025, 17:00
Очільник МАГАТЕ заявив про можливу ядерну катастрофу в Україні
04 лютого 2025, 16:44
У Києві водійка у військовій формі наїхала на поліцейського
04 лютого 2025, 16:36
За тиждень Сухопутні війська збили понад 200 російських дронів
04 лютого 2025, 16:35
На Харківщині викрили колаборанта, який допомагав окупантам у Куп'янську
04 лютого 2025, 16:25
Обстріл Ізюма: вже відомо про 55 постраждалих
04 лютого 2025, 16:15
Вибори як смертельна пастка: чи готові ми до другого фронту?
04 лютого 2025, 16:09
В Рівненській області люди заблокували дорогу на кордоні з Білоруссю: подробиці
04 лютого 2025, 15:59
Кількість потерпілих через ракетну атаку на Ізюм зросла до 50
04 лютого 2025, 15:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »