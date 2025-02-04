Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Сам інцидент стався 2 грудня 2024 року на вулиці Просвіти в Рівному. Тоді 18-річний хлопець поцілив однолітку в око з пневматичного пістолета. Після цього зброю він викинув, і втік з місця подій.

Правоохоронці затримали хлопця та повідомили йому про підозру. Суд відправив 18-річного рівнянина під домашній арешт. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі сталась стрілянина. Відомо, що чоловік здійснив постріл у 26-річного місцевого жителя з переробленої зброї. Правоохоронці знайшли в нападника патрони різного калібру.

Також повідомлялося, що в центрі Києва сталась стрілянина в кафе. У закладі стався конфлікт між 68-річним чоловіком та іншим відвідувачем. Один з учасників сварки вистрелив у чоловіка похилого віку кілька разів з травматичної зброї.