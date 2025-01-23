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23 січня 2025, 03:40

Розстріл із карабіну через ревнощі: у Дніпрі чоловік вбив 21-річного хлопця та поранив жінку

23 січня 2025, 03:40
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фото: Нацполіція
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У Дніпрі затримали 46-річного чоловіка, який поранив жінку та застрелив суперника через ревнощі. Інцидент стався 19 січня в дачному кооперативі Самарського району міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даними слідства, близько 23:20 підозрюваний приїхав до будинку знайомої, але застав у неї в гостях іншого чоловіка. Розгнівавшись, він відкрив вогонь з мисливського нарізного карабіна, здійснивши понад 10 пострілів.

"Від отриманих поранень 21-річний гість помер на місці події. Поранену жінку підозрюваний посадив у своє авто та відвіз до лікарні, після чого поїхав", — йдеться в повідомленні.

Поліція оперативно виявила автомобіль із підозрюваним на вулиці Набережна Перемоги. Під час затримання в машині вилучили карабін, дозвіл на який у чоловіка був, набої, чотири гранати, дві димові шашки, два ножі та дві саморобні гранати.

На місці події працювали слідчі та вибухотехніки. Вилучені речові докази направили на експертизу.

20 січня фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві та нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив свою дружину на очах у 9-річної доньки. Після цього він зґвалтував дівчинку.

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