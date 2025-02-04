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04 февраля 2025, 15:59

В Ровно 18-летний парень выстрелил в глаза сверстнику

04 февраля 2025, 15:59
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Фото: Нацполиция
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Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Теперь 18-летнему парню грозит заключение

Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Сам инцидент произошел 2 декабря 2024 на улице Просвещения в Ровно. Тогда 18-летний парень попал сверстнику в глаза из пневматического пистолета. После этого оружие он выбросил и скрылся с места событий.

Правоохранители задержали молодого человека и сообщили ему о подозрении. Суд отправил 18-летнего жителя Ровно под домашний арест. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Кривом Роге произошла стрельба. Известно, что мужчина произвел выстрел в 26-летнего местного жителя из переработанного оружия. Правоохранители нашли у нападающего патроны разного калибра.

Также сообщалось, что в центре Киева произошла стрельба в кафе. В заведении произошел конфликт между 68-летним мужчиной и другим посетителем. Один из участников ссоры выстрелил в пожилого мужчину несколько раз из травматического оружия.

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