У Києві водій автівки вистрілив у голову кур’єру Glovo

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Вчора ввечері, 30 січня, на Печерську між водієм легковика та кур’єром служби доставки Glovo стався конфлікт, який закінчився стріляниною. Інцидент трапився неподалік станції метро "Звіринецька"

Про це повідомляє Главком, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, водій здавав назад, а кур’єр на мопеді проїхав дуже близько до машини. Водночас зіткнення між транспортними засобами не було.

Це обурило кермувальника, і він почав голосно лаятися. Суперечка швидко загострилася – у розпал конфлікту водій вихопив газовий пістолет і вистрілив у голову кур’єра.

На щастя, постраждалий залишився живим – його врятував шолом. Очевидці викликали правоохоронців, які прибули на місце події, опитали свідків та вилучили зброю.

Поліція склала на водія протокол. За інформацією від правоохоронців, обійшлося без серйозних травм. Наразі триває перевірка.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Черкасах 53-річного чоловіка, який влаштував стрілянину та травмував двох людей.