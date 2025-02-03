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03 лютого 2025, 22:41

У Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину

03 лютого 2025, 22:41
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Фото: Нацполіція
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На одній з вулиць Кривого Рогу зловмисник здійснив постріл у чоловіка з переробленої зброї. Правоохоронці знайшли в нападника патрони різного калібру

Про це повідомляє прокуратура Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Це сталося 2 лютого на одній з вулиць Кривого Рогу. Нападник повалив у 26-річного чоловіка з переробленої зброї. Правоохоронці провели обшуки в зловмисника, і знайшли в нього зброю та понад 100 патронів різного калібру.

"Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 3 лютого йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). Також триває досудове розслідування за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - повідомили правоохоронці.

Також повідомлялося, що 30 січня у Києві чоловік вистрелив у голову курʼєру Glovo. Виявилося, що курʼєр на мопеді дуже близько проїхав до машини. Це розізлило водія, і він газовим пістолетом вистрелив курʼєру в голову.

Також у Черкасах чоловік влаштував стрілянину біля парку. Внаслідок цього постраждали 23-річний чоловік та 35-річна жінка.

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