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28 січня 2025, 18:06

У центрі Києва чоловік влаштував стрілянину в кафе: його розшукує поліція

28 січня 2025, 18:06
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фото: поліція
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Сьогодні, 28 січня, невідомий чоловік влаштував стрілянину у приміщенні кафе в центрі Києва

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Києва.

Як розповіли у поліції, у кафе виник конфлікт між 68-річним чоловіком та іншим відвідувачем закладу. Один з учасників суперечки вистрелив декілька разів з травматичної зброї у бік літнього чоловіка.

Порушник втік з місця події, правоохоронці розшукують його. Також зазначається, що у постраждалого чоловіка дотикові поранення. Його госпіталізували, відомо, що його життю загрози немає.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Черкасах 53-річного чоловіка, який влаштував стрілянину та травмував двох людей.

Також повідомлялося, що прокуратура Черкаської області направила до суду обвинувачення стосовно колишнього керівника однієї з місцевих виправних колоній, який влаштував стрілянину на станції технічного обслуговування та ремонту автомобілів.

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