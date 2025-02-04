12:17  04 лютого
У Харкові працівник ТЦК записав авто вартістю понад 3 мільйони на тещу
14:34  04 лютого
Убивство Саркісяна: засновника батальйону "Арбат" підірвав смертник
13:43  04 лютого
На Київщині лісник знайшов бойову частину російського дрона
UA | RU
UA | RU
04 лютого 2025, 15:59

В Рівненській області люди заблокували дорогу на кордоні з Білоруссю: подробиці

04 лютого 2025, 15:59
Читайте также на русском языке
фото: telegraf.com.ua
Читайте также
на русском языке

На Рівненщині у населеному пункті Старе Село протягом кількох годин протестували біля прикордонників. Відповідні відеоролики були опубліковані в соцмережах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграф.

Журналісти видання взяли коментар у спікера Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка. За його словами, на даній ділянці, яку блокували люди, несуть службу військовослужбовці ДПСУ та співробітники НП України.

"Основні вимоги, які звучали від громадян, не здійснювати перевірку транспортних засобів та військово-облікових документів у чоловіків, прибрати контрольний пост, а також дозволити безперешкодно збирати дикороси поруч із державним кордоном, попри чинні у прикордонні режимні обмеження", — сказав він.

В ДПСУ зазначили, що з людьми проводили роз’яснювальну роботу і дорога була розблокована.

Населений пункт Старе село знаходиться за 6 км від державного кордону.

Нагадаємо, днями на Прикарпатті викрили чергову схему переправлення чоловіків через гори. Їм пропонували втекти з країни через гори. Коштувала така послуга 10 000 доларів США.

ДПСУ Рівненська область дороги кордон
На Рівненщині двоє вʼязнів виманили у родичів зниклих військових понад 100 тисяч гривень
04 лютого 2025, 13:30
У Рівному намагались підірвати відділення поліції
03 лютого 2025, 15:40
На Рівненщині зіткнулися мікроавтобуси: є загиблий
03 лютого 2025, 04:21
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Росіяни атакували Ізюм ракетою "Іскандер-М": серед 5 загиблих — вагітна 19-річна дівчина
04 лютого 2025, 17:00
Очільник МАГАТЕ заявив про можливу ядерну катастрофу в Україні
04 лютого 2025, 16:44
У Києві водійка у військовій формі наїхала на поліцейського
04 лютого 2025, 16:36
За тиждень Сухопутні війська збили понад 200 російських дронів
04 лютого 2025, 16:35
На Харківщині викрили колаборанта, який допомагав окупантам у Куп'янську
04 лютого 2025, 16:25
Обстріл Ізюма: вже відомо про 55 постраждалих
04 лютого 2025, 16:15
Вибори як смертельна пастка: чи готові ми до другого фронту?
04 лютого 2025, 16:09
У Рівному 18-річний хлопець вистрелив в око однолітку
04 лютого 2025, 15:59
Кількість потерпілих через ракетну атаку на Ізюм зросла до 50
04 лютого 2025, 15:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »