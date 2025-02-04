В Рівненській області люди заблокували дорогу на кордоні з Білоруссю: подробиці

фото: telegraf.com.ua

На Рівненщині у населеному пункті Старе Село протягом кількох годин протестували біля прикордонників. Відповідні відеоролики були опубліковані в соцмережах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграф.

Журналісти видання взяли коментар у спікера Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка. За його словами, на даній ділянці, яку блокували люди, несуть службу військовослужбовці ДПСУ та співробітники НП України.

"Основні вимоги, які звучали від громадян, не здійснювати перевірку транспортних засобів та військово-облікових документів у чоловіків, прибрати контрольний пост, а також дозволити безперешкодно збирати дикороси поруч із державним кордоном, попри чинні у прикордонні режимні обмеження", — сказав він.

В ДПСУ зазначили, що з людьми проводили роз’яснювальну роботу і дорога була розблокована.

Населений пункт Старе село знаходиться за 6 км від державного кордону.

Нагадаємо, днями на Прикарпатті викрили чергову схему переправлення чоловіків через гори. Їм пропонували втекти з країни через гори. Коштувала така послуга 10 000 доларів США.