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04 февраля 2025, 15:59

В Ровенской области люди заблокировали дорогу на границе с Беларусью: подробности

04 февраля 2025, 15:59
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фото: telegraf.com.ua
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В Ровенской области в населенном пункте Старое Село в течение нескольких часов протестовали возле пограничников. Соответствующие видеоролики были опубликованы в соцсетях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграф.

Журналисты издания приняли комментарий у спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко. По его словам, на данном участке, который блокировали люди, несут службу военнослужащие ГПСУ и сотрудники ЧП Украины.

"Основные требования, звучавшие от граждан, не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, убрать контрольный пост, а также разрешить беспрепятственно собирать дикороссы рядом с государственной границей, несмотря на действующие в пограничные режимные ограничения", — сказал он.

В ГПСУ отметили, что с людьми проводили разъяснительную работу и дорога была разблокирована.

Населённый пункт Старое село находится в 6 км от государственной границы.

Напомним, на днях в Прикарпатье разоблачили очередную схему переправки мужчин через горы. Им предлагали бежать из страны через горы. Стоила такая услуга в 10 000 долларов США.

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