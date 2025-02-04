На Рівненщині двоє вʼязнів виманили у родичів зниклих військових понад 100 тисяч гривень

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZAXID.NET.

Сарненський районний суд виніс вирок двом вʼязням Катеринівської виправної за шахрайство. Чоловіки звʼязувалися з сімʼями полонених або безвісти зниклих військовослужбовців і обіцяли за винагороду надати їм інформацію про родича.

Правоохоронці встановили, що зловмисники ошукали щонайменше 12 людей на понад 106 тисяч гривень.

За скоєне чоловіки отримали по понад 5 років тюрми із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть забудовника за привласнення та розтрату 22 мільйонів гривень.

Як повідомлялось, в Тернопільській області чоловік обікрав сигаретний кіоск. Окрім цигарок він взяв готівку із касового апарата.