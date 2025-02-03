На Івано-Франківщині викрили схему переправлення ухилянтів через гори

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На Прикарпатті правоохоронці затримали групу, яка організовувала незаконний перетин кордону для чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Фейсбук-спільноту Новини Івано-Франківськ.

Правоохоронці встановили, що маршрут пролягав через високогір’я Карпат, лісами та бездоріжжям, оминаючи офіційні пункти пропуску. Двоє організаторів схеми займалися безпосереднім супроводом "клієнтів" до кордону з Румунією.

За "квиток у ЄС" зловмисники брали 10 000 доларів США з кожного охочого.

Поліцейські затримали організатора у Коломиї під час отримання грошей. Обом учасникам схеми повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з обмеженням права займати певні посади чи займатися відповідною діяльністю.

Як повідомлялось, в Закарпатській області чоловік заплатив 11 000 доларів, щоб переплисти річку Тиса.