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03 лютого 2025, 15:40

У Рівному намагались підірвати відділення поліції

03 лютого 2025, 15:40
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фото: ілюстративне
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У відділення поліції у Рівному принесли тротил. Зловмисників затримали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Радіо ТРЕК".

Зазначається, що вибухову речовину принесли у міське управління поліції. Попередньо, йдеться про тротил.

Подробиці не розголошуються.

Раніше у пресслужбі Управління СБУ Рівненщини повідомили, що сьогодні співробітники провели масштабну спецоперацію — затримали двох терористів та не допустили вчинення терористичних дій.

Нагадаємо, в Києві затримали наркодилерів у військовій формі. Зловмисники налагодили схему збуту заборонених речовин, а щоб не викликати підозри, одівали військову форму.

Як повідомлялось, чоловік пропонував хабар поліцейським, щоб ті не штрафували його за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Рівненська область Рівне вибухівка поліція
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