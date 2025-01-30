На Рівненщині затримали чоловіка, який вкрав квіти з могили військового

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Правоохоронці повідомили про підозру 24-річному жителю Рівненщини в нарузі над могилою. За даними поліції, він викрав з могили загиблого військового кошик зі штучними квітами.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Рівненської області.

Жителька Рівненського району завила, що невідома особа у селі Білашів осквернила місце поховання її родича, який загинув на війні.

Правоохоронці розшукали злодія. За підозрою у вчиненні злочину затримали 24-річного місцевого жителя. Поліцейські знайшли у підозрюваного вдома кошик зі штучними квітами синього та жовтого кольорів.

Зловмисник зізнався, що забрав кошик з могили загиблого героя уночі 26 грудня. За словами чоловіка, у момент вчинення злочину він був дуже п'яним і не усвідомлював своїх дій. А коли зрозумів, що вчини, він соромився повернути кошик на місце.

Чоловікові повідомили про підозру у нарузі над могилою.

Нагадаємо, у Черкасах за крадіжку ялинки з могили військового затримали уродженку Луганської області. Інцидент стався 31 грудня. Жінці повідомили про підозру у нарузі над могилою.