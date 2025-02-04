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04 лютого 2025, 05:13

У Львові судитимуть забудовника за привласнення та розтрату 22 мільйонів гривень

04 лютого 2025, 05:13
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Голова житлово-будівельного кооперативу заволодів грошима майбутніх власників квартир у будинку, який так і не був збудований. Свої кошти втратили 29 людей

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У 2020 році фігурант очолив кооператив, створений для будівництва багатоповерхівки у Винниках. Він укладав з людьми договори, за якими вони сплачували гроші на будівництво та отримання квартир у власність. Однак замість того, щоб використати ці кошти за призначенням, голова кооперативу частину привласнив, а частину – розтратив. У результаті 29 осіб, які заплатили понад 22 мільйони гривень, залишилися без житла і без грошей.

Наразі досудове розслідування у справі завершене. Обвинувальний акт направлений до суду. 38-річному жителю Чернівецької області загрожує до 12 років тюрми, з конфіскацією майна.

За рішенням суду, з метою відшкодування збитків, на майно зловмисника наклали арешт.

Нагадаємо, на Харківщині посадовець організував схему і привласнив майже 20 млн гривень для ремонту доріг.

Львів суд привласнення забудовник розтрата
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