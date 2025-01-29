На Рівненщині під час пожежі загинув чоловік
Трагедія сталася вдень 28 січня у селі Здовбиця Рівненського району. Тіло загиблого виявили місцеві жителі
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Рівненській області, інформує RegioNews.
Виявилося, що пожежа виникла близько 15:10 у житловому будинку по вулиці Четверта. Ще до прибуття рятувальників сусіди загасили вогонь та винесли з будинку тіло господаря.
"Медики, що прибули на місце констатували смерть громадянина 1951 року народження", — йдеться в повідомленні.
Причини трагедії встановлюють фахівці.
Нагадаємо, 24 січня у селі Козак Рівненського району вогонь забрав життя двох малюків.
На Волині понад добу гасили пожежу у національному паркуВсі новини »
28 січня 2025, 18:48У Києві сталася пожежа на СТО: горіли авто
28 січня 2025, 00:17В Ірпені стався вибух у квартирі багатоквартирного будинку
25 січня 2025, 13:16
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
Пожежу в київському спорткомплексі Tsarsky загасили
29 січня 2025, 11:30Міноборони розпочало власне виробництво FPV-дронів
29 січня 2025, 11:29Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
29 січня 2025, 11:06Майже 90% поляків хочуть, щоб непрацюючих українців позбавили виплат, - опитування
29 січня 2025, 11:01"Бронювання" та схованка від ТЦК: що відомо про елітний спорткомплекс Tsarsky, який горить у Києві
29 січня 2025, 10:55У Києві п'яний водій протаранив сім припаркованих авто
29 січня 2025, 10:38Херсон та передмістя - під прицілом росіян: є загиблий та поранений
29 січня 2025, 10:30Пожежа в елітному спорткомплексі Tsarsky City Resort: стали відомі подробиці
29 січня 2025, 10:09Сили оборони уразили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю близько $45 млн
29 січня 2025, 10:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Всі блоги »