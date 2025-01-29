На Рівненщині під час пожежі загинув чоловік

фото: ДСНС України у Рівненській області

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Рівненській області, інформує RegioNews.

Виявилося, що пожежа виникла близько 15:10 у житловому будинку по вулиці Четверта. Ще до прибуття рятувальників сусіди загасили вогонь та винесли з будинку тіло господаря.

"Медики, що прибули на місце констатували смерть громадянина 1951 року народження", — йдеться в повідомленні.

Причини трагедії встановлюють фахівці.

Нагадаємо, 24 січня у селі Козак Рівненського району вогонь забрав життя двох малюків.