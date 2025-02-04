В Ровенской области двое заключенных выманили у родственников пропавших военных более 100 тысяч гривен

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ZAXID.NET.

Сарненский районный суд вынес приговор двум заключенным Екатериновской исправительной за мошенничество. Мужчины связывались с семьями пленных или без вести пропавших военнослужащих и обещали за вознаграждение предоставить им информацию о родственнике.

Правоохранители установили, что злоумышленники обманули по меньшей мере 12 человек более чем на 106 тысяч гривен.

За совершенное мужчины получили более 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области будут судить застройщика за присвоение и растрату 22 миллионов гривен.

Как сообщалось, в Тернопольской области мужчина обокрал сигаретный киоск. Кроме сигарет он взял наличные деньги из кассового аппарата.