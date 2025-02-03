В Ровно пытались взорвать отделение полиции

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В отделение полиции в Ровно принесли тротил. Злоумышленников задержали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Радио ТРЭК".

Отмечается, что взрывчатое вещество было принесено в городское управление полиции. Предварительно речь идет о тротиле.

Подробности не разглашаются.

Ранее в пресс-службе Управления СБУ Ровенщины сообщили, что сегодня сотрудники провели масштабную спецоперацию — задержали двух террористов и не допустили совершения террористических действий.

Напомним, в Киеве задержаны наркодилеры в военной форме. Злоумышленники наладили схему сбыта запрещенных веществ, а чтобы не вызывать подозрения, одевали военную форму.

Как сообщалось, мужчина предлагал взятку полицейским, чтобы те не штрафовали его за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.